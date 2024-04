La definizione e la soluzione di 6 lettere: Giocare ingannando. BARARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Verbo

Intransitivo

Significato e Curiosità su: Il baro, nel gioco, è colui che opera scorrettezze al fine di assicurarsi un miglior risultato, intenzionalmente al di fuori o addirittura contro le regole; l'attività del baro, nella maggior parte dei casi, non è resa palese agli altri. Il baro è persona in genere invisa ai normali giocatori, in quanto impedisce il regolare svolgimento del gioco. Particolarmente grave è il barare in ambito di giochi d'azzardo, ovvero con premio in denaro; può costituire addirittura un reato, assai prossimo a quello di truffa.

barare (vai alla coniugazione)

truffare nei giochi di carte o dadi

Sillabazione

ba | rà | re

Etimologia / Derivazione

derivato di baro

Sinonimi

imbrogliare

Parole derivate

barato

