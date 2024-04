La Soluzione ♚ Abbaiare La definizione e la soluzione di 7 lettere: Abbaiare. LATRARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Abbaiare: Puck, o Robin Goodfellow, è un personaggio dell'opera Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, ispirato alla omonima figura della mitologia britannica. Verbo Intransitivo Significato e Curiosità su: Puck, o Robin Goodfellow, è un personaggio dell'opera Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, ispirato alla omonima figura della mitologia britannica. latrare (vai alla coniugazione) abbaiare in modo intenso, continuo o furibondo, detto di cane (senso figurato) di persona, lanciarsi in invettive o lamentele urlate con molta collera (letterario) straparlare Sillabazione la | trà | re Pronuncia IPA: /la'trare/ Etimologia / Derivazione dal latino latrare, infinito presente attivo di latro, cioè "abbaiare, latrare, sbraitare" Sinonimi (di cane) abbaiare furiosamente, ringhiare, ululare

abbaiare furiosamente, ringhiare, ululare (senso figurato) sbraitare, strepitare, vociare, gridare, urlare, inveire, berciare Contrari (senso figurato) bisbigliare, sussurrare, mormorare Termini correlati latrato Altre Definizioni con latrare; abbaiare; L intenso abbaiare d una muta; L abbaiare del cane; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Abbaiare

LATRARE

L

A

T

R

A

R

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Abbaiare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.