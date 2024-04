La Soluzione ♚ Un numero nell indirizzo

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Un numero nell indirizzo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAP

Curiosità su Un numero nell indirizzo: indirizzo (disambigua). l'indirizzo è la serie di informazioni, presentate in un formato codificato, necessaria per definire la localizzazione di un edificio... Il codice di avviamento postale è un codice postale introdotto in Italia nel 1967 dal ministero delle Poste e Telecomunicazioni al fine di distinguere e designare il luogo fisico di destinazione della corrispondenza. Si tratta di un codice numerico di 5 cifre coerente con le raccomandazioni dell'Unione postale universale ed è noto anche con l'acronimo di CAP, C.A.P. o c.a.p..

Altre Definizioni con cap; numero; indirizzo;