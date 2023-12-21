Anfrattuosita delle coste

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Anfrattuosita delle coste' è 'Seni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SENI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Anfrattuosita delle coste" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Anfrattuosita delle coste". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Seni? Le linee che segnano i contorni delle aree costiere presentano spesso una forma irregolare e complessa, creando delle pieghe e delle insenature che si estendono lungo il mare. Questi dettagli rendono il profilo della costa molto vario e interessante, con insenature, promontori e baie che si susseguono. La conformazione delle coste può essere influenzata da fenomeni naturali come l'erosione o le correnti marine. La morfologia delle coste contribuisce a definire il paesaggio e il carattere di un territorio.

Anfrattuosita delle coste nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Seni

In presenza della definizione "Anfrattuosita delle coste", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Anfrattuosita delle coste" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Seni:

S Savona E Empoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Anfrattuosita delle coste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

