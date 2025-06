Cavità delle ossa nei cruciverba: la soluzione è Seni

SENI

Perché la soluzione è Seni? Le SENI sono cavità presenti nelle ossa, come i seni paranasali o i seni mascellari, che favoriscono la respirazione e alleggeriscono l’osso stesso. Queste strutture sono spesso coinvolte in problemi di salute, come sinusiti o congestioni. Conoscere i seni aiuta a comprendere meglio il nostro corpo e le sue funzioni, rendendo più facile affrontare eventuali disturbi.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Cavità delle ossa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

