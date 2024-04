La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il veicolo con motore termico e elettrico. IBRIDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Ibrido è un individuo generato dall'incrocio di due organismi di specie diverse che differiscono per più caratteri, che nell'ambito delle scienze biologiche ha differenti significati. Un primo significato si riferisce al risultato di un incrocio tra due animali o piante di diversi taxa con alcuni sotto casi. Ibridi tra specie diverse all'interno dello stesso genere, note anche come incroci o ibridi interspecifici o intragenerici. Ibridi tra le diverse sottospecie all'interno di una specie, noti come ibridi intraspecifici. Ibridi tra i diversi generi, noti anche come ibridi intergenerici. Ibridi tra le diverse famiglie. Sebbene estremamente ...

ibrido ( approfondimento) m sing

(biologia) il prodotto di un accoppiamento tra due specie animali o vegetali diverse è nato un puledrino figlio di una zebra maschio e di un'asina

Il mais ibrido è più resistente di quello naturale. (senso figurato) (edilizia) formato da elementi dissimili Quel palazzo è proprio ibrido , non è né romanico né gotico. (elettronica) collegamento di vari componenti elettrici singoli per formare un circuito elettronico con funzioni complesse (fisica) (chimica) (di) orbitale formato per ibridazione

Sostantivo

ibrido ( approfondimento) m sing

(zoologia) animale prodotto di un incrocio tra due specie diverse Il mulo è un ibrido tra un asino e una cavalla.

Voce verbale

prima persona singolare del presente indicativo del verbo ibridare

Sillabazione

í | bri | do

Pronuncia

IPA: /'ibrido/

Etimologia / Derivazione

dal latino hybrida cioè "bastardo" (fonte Treccani); dal greco ybris traslitterazione inesatta della voce greca ß, che più correttamente deve essere traslitterata hbris e significa eccesso violenza

Sinonimi

(aggettivo) bastardo, incrociato, meticcio,

bastardo, incrociato, meticcio, (di piante) innestato

innestato ( senso figurato ) eterogeneo, mischiato, misto, vario, ambiguo

eterogeneo, mischiato, misto, vario, ambiguo mescolato, spurio,

artificiale

confuso, disarmonico

(sostantivo) (di animali) incrocio

incrocio ( spregiativo ) (di individuo) mezzosangue, mulatto,

mezzosangue, mulatto, mistura, mescolanza,miscuglio

( genetica) eterozigote

eterozigote innesto

(senso figurato) commistione, varietà

Contrari

(aggettivo) puro, genuino, schietto, affine, di razza

puro, genuino, schietto, affine, di razza armonioso

( senso figurato ) omogeneo

omogeneo (sostantivo) (di animale) purosangue

Parole derivate

ibridare, ibridismo, ibridazione, ibridoma

Termini correlati