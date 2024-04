La Soluzione ♚ Il veicolo degli extraterrestri La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il veicolo degli extraterrestri. UFO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il veicolo degli extraterrestri: Inglese Acronimo / Abbreviazione Significato e Curiosità su UFO Unidentified Flying Object, Oggetto Volante Non Identificato Acronimo / Abbreviazione UFO ( approfondimento) (aeronautica) (astronomia) fenomeno aereo le cui cause non possono essere subito o facilmente individuate da un osservatore un UFO cadde in Russia con forme di vita aliene poi ispezionate Altre Definizioni con ufo; veicolo; extraterrestri; Un veicolo adatto al volo; Veicolo da cantieri edili; Il genere letterario con gli extraterrestri; Le astronavi con gli extraterrestri; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il veicolo degli extraterrestri

UFO

U

F

O

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Il veicolo degli extraterrestri' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.