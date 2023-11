La definizione e la soluzione di: termico: riveste e isola un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPPOTTO

Significato/Curiosita : Termico: riveste e isola un edificio

Tramite il quadrante europa, l'industria riveste un ruolo chiave nell'economia della città, come il turismo fieristico e culturale. l'abitato di verona si situa... Tramite il quadrante europa, l'industriaruolo chiave nell'economia della città, come il turismo fieristicoculturale. l'abitato di verona si situa... Il cappotto (in russo ) è un racconto di Nikolaj Vasil'evic Gogol', pubblicato nel 1842. Fa parte dei Racconti di Pietroburgo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

