Aereo con un solo motore nei cruciverba: la soluzione è Monoelica

Home / Soluzioni Cruciverba / Aereo con un solo motore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Aereo con un solo motore' è 'Monoelica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONOELICA

Non fermarti alla soluzione! Conosci Monoelica più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Monoelica.

Perché la soluzione è Monoelica? Monoelica indica un aereo dotato di un solo motore, tipicamente più semplice e leggero rispetto a quelli con più motori. È il tipo più comune per gli aerei di piccole dimensioni e addestramento, offrendo efficienza e maneggevolezza. Questa configurazione favorisce anche costi di manutenzione più contenuti. In sintesi, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un velivolo compatto e facile da gestire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un piccolo aereoI jet con un solo motoreAereo che non può decollare da soloAereo con motore a reazione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Aereo con un solo motore" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

E I S P R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SERPI" SERPI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.