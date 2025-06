Veicolo da cantieri edili nei cruciverba: la soluzione è Pala Caricatrice

PALA CARICATRICE

Curiosità e Significato di "Pala Caricatrice"

La parola Pala Caricatrice è una soluzione di 15 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pala Caricatrice.

Perché la soluzione è Pala Caricatrice? Una pala caricatrice è un veicolo robusto e potente usato nei cantieri edili per spostare grandi quantità di materiali come terra, sabbia o detriti. Dotata di una benna ampia e resistente, permette di sollevare e trasportare i materiali in modo efficiente e rapido, facilitando i lavori di costruzione e ristrutturazione. È uno degli attrezzi fondamentali per svolgere operazioni di movimentazione sul cantiere.

Come si scrive la soluzione Pala Caricatrice

P Padova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O R O T L Mostra soluzione



