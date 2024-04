La Soluzione ♚ La capitale slovena La definizione e la soluzione di 7 lettere: La capitale slovena. LUBIANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La capitale slovena: Lubiana (in sloveno , pronuncia [lju'bljana]; in tedesco Laibach ; in latino Labacum, anticamente Aemona) è la capitale e la più grande città della Slovenia, con una popolazione di circa 284 293 abitanti. Si trova nella zona centrale del paese e risulta adagiata sul piccolo fiume Ljubljanica. Oltre che polo culturale, scientifico ed economico, la città rappresenta il centro politico e amministrativo della Slovenia, infatti sono presenti la sede del governo centrale, del parlamento sloveno, dell'Ufficio del Presidente, degli organi amministrativi e di tutti i ministeri dello Stato. Nel corso della sua storia è stata influenzata dalla sua ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Lubiana (in sloveno , pronuncia [lju'bljana]; in tedesco Laibach ; in latino Labacum, anticamente Aemona) è la capitale e la più grande città della Slovenia, con una popolazione di circa 284 293 abitanti. Si trova nella zona centrale del paese e risulta adagiata sul piccolo fiume Ljubljanica. Oltre che polo culturale, scientifico ed economico, la città rappresenta il centro politico e amministrativo della Slovenia, infatti sono presenti la sede del governo centrale, del parlamento sloveno, dell'Ufficio del Presidente, degli organi amministrativi e di tutti i ministeri dello Stato. Nel corso della sua storia è stata influenzata dalla sua ... Lubiana ( approfondimento) (toponimo) (geografia) capitale della Slovenia Altre Definizioni con lubiana; capitale; slovena; La capitale svedese; Capitale svedese; La capitale africana di al-Sisi; Maze ex campionessa slovena di sci; La Maze ex sciatrice slovena; Maze sciatrice slovena; Cerca altre soluzioni cruciverba

LUBIANA

