La definizione e la soluzione di 7 lettere: Caotica quantità di cose. CATERVA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Caterva (dal latino caterva, che Isidoro indica come derivato dal gallico) fu il nome che i soldati romani diedero all'ordinamento militare dei barbari, in particolare dei Galli. L'esercito romano, bene addestrato e con gerarchia precisa e scrupolosa, diede al termine un fondo dispregiativo che ha conservato a tutt'oggi per indicare moltitudini disordinate di persone, animali o cose. Parola mutuata dalle lingue celtiche, la quale indicava un corpo militare ben nutrito. La struttura militare gallica era invece ben organizzata, come si evince da ciò che ci hanno lasciato gli scrittori greci in merito alle spedizioni celtiche nei Balcani.

caterva f sing(pl.: caterve)

insieme numeroso e confuso di persone o di animali

Sillabazione

ca | tèr | va

Pronuncia

IPA: /ka'trva/

Etimologia / Derivazione

dal latino caterva Caterva nell'antica Roma era un corpo di milizie barbariche. Per estensione ora significa una moltitudine numerosa e confusa di persone o d'animali.

Sinonimi

(di oggetti, errori) grande quantità, mucchio, ammasso, miriade, infinità

grande quantità, mucchio, ammasso, miriade, infinità (popolare) subisso

subisso ( senso figurato ) valanga, montagna, marea

valanga, montagna, marea (di persone) moltitudine, folla

moltitudine, folla ( senso figurato ) sciame

sciame (storia:in epoca romana) schiera, orda

Contrari

scarsità, mancanza

Parole derivate