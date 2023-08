Una grande quantità figurata e idiomatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una grande quantità figurata e idiomatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CATERVA

Significato/Curiosita : Una grande quantita figurata e idiomatica

Verificarsi. sinonimo figurato di "mai". esempio: "tu parla quando piscia la gallina", ovvero taci! quantità industriale in elevate quantità, per la vendita... Wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. caterva (dal latino caterva, che isidoro indica come derivato dal gallico) fu il nome che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una grande quantità figurata e idiomatica : grande; quantità; figurata; idiomatica; grande sala per l ascolto; Fu un grande medico; Estesa proprietà terriera grande fondo agricolo; grande città inglese sul fiume Avon; Il grande parco di Vienna; Catturano pesci in quantità ; Avverbio che limita la quantità ; Misurate in quantità ; Una piccola quantità di cibo; Dispositivo che eroga quantità misurate di materiale; Raffigurata con gesti; Una confusione figurata o acustica; Una carta figurata ; Una salita molto spesso figurata ; Locuzione riferita alla nudità anche figurata :; Espressione idiomatica che significa di pochissimo; idiomatica preda del leone;

