La Soluzione ♚ Due cose abbinate La definizione e la soluzione di 4 lettere: Due cose abbinate. PAIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Due cose abbinate: Un paio di scarpe è un dipinto a olio su tela (37,5x45,5 cm) realizzato nel 1886 dal pittore Vincent van Gogh. È conservato nel Van Gogh Museum di Amsterdam. Picasso, prendendo spunto da questa e da altre opere di analogo soggetto, dirà che «van Gogh è immenso perché capace di nobilitare col suo pennello anche un paio di vecchie scarpe». Sostantivo paio m sing (pl.: paia) (matematica) (economia) (statistica) un gruppo di due oggetti appartenenti alla stessa categoria un paio di scarpe

un bel paio di schiaffi Voce verbale paio prima persona singolare dell'indicativo presente di parere Sillabazione pà | io Pronuncia IPA: /'pajo/ Etimologia / Derivazione dal latino paria (neutro plurale di par) Sinonimi coppia, due, pariglia, ambo

(senso figurato) (familiare) alcuni, un po', qualche



Termini correlati pari Varianti (antico) : paro Da non confondere con coppia: lemma usato per soggetti umani. Es: una coppia di ballerini Proverbi e modi di dire fare il paio con

PAIO

P

A

I

O

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Due cose abbinate' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.