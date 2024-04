La Soluzione ♚ Le cose qualunque La definizione e la soluzione di 7 lettere: Le cose qualunque. OGGETTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le cose qualunque: Un oggetto transnettuniano è un corpo celeste appartenente al sistema solare la cui orbita si trova interamente o per la maggior parte oltre a quella di Nettuno. I termini fascia di Kuiper o nube di Oort sono comunemente utilizzati per designare alcune regioni dello spazio situate oltre l'orbita di Nettuno. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Un oggetto transnettuniano è un corpo celeste appartenente al sistema solare la cui orbita si trova interamente o per la maggior parte oltre a quella di Nettuno. I termini fascia di Kuiper o nube di Oort sono comunemente utilizzati per designare alcune regioni dello spazio situate oltre l'orbita di Nettuno. oggetti m pl plurale di oggetto Sillabazione og | gèt | ti Etimologia / Derivazione vedi oggetto Sinonimi cose; manufatti, arnesi, utensili; articoli, prodotti

(filosogia) enti

enti contenuti, materie, argomenti, temi

beni

(per estensione) fini, scopi, obiettivi, intenti, mete, mire Altre Definizioni con oggetti; cose; qualunque; Uno degli artefici del film; Cose qualsiasi; Cose da pazzi; Lo alza chi vuol confondere le cose; In qualunque momento; Un qualunque mezzo galleggiante; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Le cose qualunque' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.