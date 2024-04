La definizione e la soluzione di 8 lettere: Attenta misurazione di una quantità. DOSAGGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La tecnica del dosaggio radioimmunologico, nota comunemente come RIA (dall'inglese Radio Immuno Assay), è una tecnica di laboratorio utilizzata per dosare qualsiasi composto immunogenico disponibile in forma pura e marcabile radioattivamente. Possiede un'elevata sensibilità (ordine dei pg/mL), elevata specificità, elevata precisione. Presenta alcuni svantaggi come il costo elevato per apparecchiatura e reagenti, durata dei reagenti e pericoli radiologici collegati all'uso dei reagenti radioattivi. La sua invenzione valse nel 1977 il premio Nobel per la medicina a Rosalyn Yalow.

dosaggio m sing (pl.: dosaggi)

(chimica) (medicina) (farmacologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

do | sàg | gio

Pronuncia

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal francese dosage che deriva di doser ossia "dosare"

Sinonimi