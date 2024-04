La definizione e la soluzione di 6 lettere: Brillanti di rugiada. RORIDI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

roridi m pl

maschile plurale di rorido

Sillabazione

rò | ri | di

Etimologia / Derivazione

vedi rorido