La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stillanti rugiada' è 'Roridi'.

RORIDI

Curiosità e Significato di Roridi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Roridi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Roridi.

Perché la soluzione è Roridi? Roridi deriva dal verbo rorizzare, che significa rendere qualcosa rugoso o irregolare, come la superficie di una foglia al mattino con la rugiada. È un termine poco comune, usato in ambiti letterari o descrittivi per evocare sensazioni tattili e visive legate alla naturalezza e alla delicatezza delle cose mattutine. In parole semplici, richiama la texture soffice e leggermente increspata creata dalla rugiada.

Come si scrive la soluzione Roridi

Hai davanti la definizione "Stillanti rugiada" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

R Roma

I Imola

D Domodossola

I Imola

