La Soluzione ♚ La rugiada congelata

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BRINA

Curiosità su La rugiada congelata: Abbassa sino a raggiungere la temperatura di rugiada permettendo la condensazione di goccioline di acqua liquida. la nebbia da irraggiamento è tipica delle... In meteorologia la brina è una forma di precipitazione atmosferica che consiste in un deposito, al suolo o su oggetti, di ghiaccio granuloso dall'aspetto cristallino a forma di scaglie o aghi che si forma per brinamento del vapore acqueo presente nell'atmosfera terrestre.

