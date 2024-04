La Soluzione ♚ Lavorabile come il platino La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lavorabile come il platino. DUTTILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lavorabile come il platino: La duttilità è una proprietà tecnologica della materia che indica la capacità di un corpo o di un materiale di deformarsi plasticamente sotto carico prima di giungere a rottura, cioè la capacità di sopportare deformazioni plastiche. Un corpo è tanto più duttile quanto maggiore è la deformazione raggiunta prima della rottura. La duttilità può essere anche definita come la capacità di un materiale ad essere ridotto in fili sottili (mentre analogamente la malleabilità è la capacità di un materiale ad essere ridotto in lamine sottili). Le due caratteristiche possono essere compresenti avendo alcuni fattori in comune, ma ciò non è necessario, ... Aggettivo Significato e Curiosità su: La duttilità è una proprietà tecnologica della materia che indica la capacità di un corpo o di un materiale di deformarsi plasticamente sotto carico prima di giungere a rottura, cioè la capacità di sopportare deformazioni plastiche. Un corpo è tanto più duttile quanto maggiore è la deformazione raggiunta prima della rottura. La duttilità può essere anche definita come la capacità di un materiale ad essere ridotto in fili sottili (mentre analogamente la malleabilità è la capacità di un materiale ad essere ridotto in lamine sottili). Le due caratteristiche possono essere compresenti avendo alcuni fattori in comune, ma ciò non è necessario, ... duttile m e f sing (pl.: duttili) (fisica) (chimica) (tecnologia) (ingegneria) si dice di materiale che può sopportare deformazioni plastiche (senso figurato) persona che si riesce a convincere facilmente (senso figurato) persona che si adatta alle situazioni, o che sa fare molte cose differenti Sillabazione dut | ti | le Pronuncia IPA: /'duttile/ Etimologia / Derivazione dal latino ductilis derivazione di ducere ossia "condurre" Sinonimi (di materiale, oggetto) morbido, molle, lavorabile , plasmabile, plastico, malleabile

(senso figurato) (di individuo, carattere) docile, remissivo , arrendevole, sottomesso, condiscendente Contrari (di materiale, oggetto) duro, rigido, robusto, resistente

duro, rigido, robusto, resistente (senso figurato) (di indiivduo, carattere) indocile, ostinato , tenace, inflessibile Altre Definizioni con duttile; lavorabile; come; platino; Docile arrendevole; Frutti come le Abate Fétel; Come le stangone; Candido come un giglio; Metallo affine al platino; Il platino in due lettere;

La risposta a Lavorabile come il platino

DUTTILE

La risposta di 7 lettere per risolvere 'Lavorabile come il platino' è.