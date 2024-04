La definizione e la soluzione di 6 lettere: Abitavano l attuale Libano. FENICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: I Fenici (in fenicio , KN‘NM (Kan‘anim) o Ponnim; in greco antico: Fe, Phòinikes) furono un'antica popolazione semitica cananea, della quale si hanno tracce fin dal XII secolo a.C., insediata nella regione costiera del Mediterraneo orientale, in corrispondenza dell'odierno Libano e delle immediate regioni costiere della Siria meridionale e del Nord della Palestina, arrivando a toccare, nel periodo di massima estensione, l'attuale città di Acri e in epoca persiana anche quella di Gaza. La civiltà fenicia è la prosecuzione nell'età del ferro della civiltà cananea, che è attestata negli stessi luoghi nell'età del bronzo ...

fenici f pl

plurale di fenicio

Aggettivo, forma flessa

fenici f pl

plurale di fenicio

Sillabazione

fe | nì | ci

Etimologia / Derivazione

vedi fenice