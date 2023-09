Abitavano l attuale penisola salentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitavano l attuale penisola salentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CALABRI

Significato/Curiosita : Abitavano l attuale penisola salentina

Notte della taranta nei comuni della grecìa salentina (agosto) è un festival di musica popolare salentina, dove la pizzica tradizionale e quella rivisitata... Stesso che calabri. latham afferma inoltre che in italia ci sono iapigi chiamati calabri, nei balcani ci sono iapodi anche detti calabri. con il nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

