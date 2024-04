La Soluzione ♚ La SdN attuale La definizione e la soluzione di 3 lettere: La SdN attuale. ONU Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su La sdn attuale: Atbrc.com, 25 maggio 2017. url consultato il 24 ottobre 2017. ^ mmhe-atb sdn. bhd. malesia, su atbrc.com, 26 settembre 2017. url consultato il 24 ottobre... L'Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU, abbreviata in Nazioni Unite, è un'organizzazione intergovernativa a carattere mondiale. Tra i suoi obiettivi principali vi sono il mantenimento della pace e della sicurezza mondiale, lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni, il perseguimento di una cooperazione internazionale e il favorire l'armonizzazione delle varie azioni compiute a questi scopi dai suoi membri. L'ONU è ... Altre Definizioni con onu; attuale; L attuale Ocse nel 1959; Nel momento attuale;

La risposta a La SdN attuale

ONU

O

N

U

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'La SdN attuale' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.