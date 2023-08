Relative ad un antica popolazione semitica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relative ad un antica popolazione semitica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FENICIE

Significato/Curiosita : Relative ad un antica popolazione semitica

Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. l'aramaico è una lingua semitica che vanta circa tremila anni di storia. in passato, fu lingua di culto... Ebbe un impatto significativo sulle città fenicie. nonostante gli storici generalmente ritengano che i fenici fossero un popolo nativo di canaan, molte... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Relative ad un antica popolazione semitica : relative; antica; popolazione; semitica; relative a frati e suore; relative alla vita campagnola; relative al lavoro intellettuale non alla prassi; relative a un mitico acquazzone; Insieme delle attività relative agli stabilimenti di costruzioni navali; L antica regione degli assiri e dei babilonesi; Un difensore del popolo nell antica Roma; antica base commerciale all estero; antica giurisdizione feudale; antica nave romana; Capitale del Wyoming popolazione nativa americana; Antica popolazione italica stanziata in Campania; Rilevazione statistica di dati sulla popolazione ; Tasso che indica l ineremento della popolazione ; popolazione nigeriana; Lingua semitica parlata in Eritrea e in Etiopia; Divinità semitica ; Appartenente ad una antica popolazione di lingua semitica ;

Cerca altre Definizioni