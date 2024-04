La Soluzione ♚ Le piastrelle di graniglia per pavimentazioni La definizione e la soluzione di 8 lettere: Le piastrelle di graniglia per pavimentazioni. MARMETTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le piastrelle di graniglia per pavimentazioni: Joseph-Étienne-Eugène Marmette (Montmagny, 25 ottobre 1844 – Ottawa, 7 maggio 1895) è stato uno storico e romanziere canadese. Sostantivo Significato e Curiosità su: Joseph-Étienne-Eugène Marmette (Montmagny, 25 ottobre 1844 – Ottawa, 7 maggio 1895) è stato uno storico e romanziere canadese. marmo ( approfondimento) m sing (pl.: marmi) (geologia) roccia metamorfica composta da carbonato di calcio (CaCO3) Sillabazione màr | mo Pronuncia IPA: /'marmo/ Etimologia / Derivazione dal greco marmaros, con il significato di pietra splendente, e serviva ad indicare qualsiasi pietra lucidabile, ossia la cui superficie poteva essere fatta diventare lucida mediante levigatura Parole derivate marmeria, marmologia, marmato, marmetta, marmifero, marmoreo, marmologo Altre Definizioni con marmette; piastrelle; graniglia; pavimentazioni; Aderisce alle piastrelle; Pietrisco utilizzato per fabbricare le piastrelle; Un decoro per i pavimenti con graniglia di marmo; Una roccia per pavimentazioni; Materiale multistrato per pavimentazioni; Cerca altre soluzioni cruciverba

