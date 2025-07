Mattonelle di graniglia usate per pavimentazione nei cruciverba: la soluzione è Marmette

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mattonelle di graniglia usate per pavimentazione' è 'Marmette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARMETTE

Curiosità e Significato di Marmette

Vuoi sapere di più su Marmette? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Marmette.

Perché la soluzione è Marmette? Le marmette sono mattonelle di graniglia, di forma quadrata o rettangolare, utilizzate tradizionalmente per rivestimenti e pavimenti. Questi elementi, realizzati con mix di pietre, marmo e cemento, sono apprezzati per la loro resistenza e bellezza decorativa. Spesso presenti in edifici storici o in ambienti eleganti, le marmette conferiscono un tocco di ricercatezza e robustezza agli spazi interni.

Come si scrive la soluzione Marmette

Non riesci a risolvere la definizione "Mattonelle di graniglia usate per pavimentazione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

R Roma

M Milano

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

