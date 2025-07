Un decoro per i pavimenti con graniglia di marmo nei cruciverba: la soluzione è Seminato Veneziano

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Un decoro per i pavimenti con graniglia di marmo' è 'Seminato Veneziano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEMINATO VENEZIANO

Curiosità e Significato di Seminato Veneziano

La parola Seminato Veneziano è una soluzione di 17 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Seminato Veneziano.

Perché la soluzione è Seminato Veneziano? Il seminato veneziano è una tecnica decorativa per i pavimenti realizzata con graniglia di marmo, creando motivi eleganti e dettagliati. Questo metodo tradizionale, tipico di Venezia, permette di ottenere superfici robuste e affascinanti, ideali per valorizzare ambienti storici e moderni. La sua bellezza e durabilità rendono il seminato veneziano una scelta di classe per chi desidera un pavimento unico e di pregio.

Come si scrive la soluzione Seminato Veneziano

Stai cercando la risposta alla definizione "Un decoro per i pavimenti con graniglia di marmo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

V Venezia

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

