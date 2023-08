Materiale multistrato per pavimentazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale multistrato per pavimentazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LAMINATO

Significato/Curiosita : Materiale multistrato per pavimentazioni

Europee) ad un supporto che può essere in multistrato di betulla o altro prima della posa. le principali pavimentazioni in parquet, in base alla tipologia massiva... Invenzione del laminato ad alta pressione, che nella sua prima forma era utilizzato come isolante elettrico. solo nel 1927 al laminato venne aggiunto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Materiale multistrato per pavimentazioni : materiale; multistrato; pavimentazioni; Sostegno morale o materiale aiuto; Vi si stocca materiale destinato alle fiamme; Che versa in grave stato di bisogno materiale ; Un materiale per sacchetti; materiale simile al vimini usato in arredamento; Un problema delle pavimentazioni insicure; Blocchetto di pietra eruttiva per pavimentazioni stradali; È usata come materiale per pavimentazioni stradali;

Cerca altre Definizioni