La definizione e la soluzione di 7 lettere: Numero che ricorda il capolavoro di Marco Polo. MILIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il milione (1 000 000 o 106) è il numero naturale dopo il 999 999 e prima del 1 000 001. Nel Sistema internazionale di unità di misura, il prefisso per il milione è mega. La lingua latina non si dotò mai, in epoca antica, di un nome dedicato a questa cifra, anche a motivo dell'inutilità pratica di termini per cifre così elevate. Fu tra il XIII e il XIV secolo che operatori di commercio toscani aggiunsero un suffisso accrescitivo alla parola «mille», in modo da significare «grande mille». Più in là, nel XVIII secolo, non si sa se in Francia o in Inghilterra, fu coniato il termine «bilione» (bi + (mi)lione). Di lì a poco, sempre in Francia ...

milione ( approfondimento) m sing (pl.: milioni)

(matematica) mille volte mille, rappresentato nella numerazione araba da 1.000.000, in quella romana da M¯ e nella notazione scientifica da 10 6 ; è il prodotto della sesta potenza di due per quella di cinque quantità numerica composta di un milione di unità (per antonomasia) un milione di euro: € 1.000.000,00 ha acquistato quella villa spendendo qualche milione (per estensione) quantità enorme milioni di galassie

Sillabazione

mi | liò | ne

Pronuncia

IPA: /mi'ljone/

Etimologia / Derivazione

dal latino medioevale millionem, accrescitivo di mille

Sinonimi

mille migliaia

(iperbole) cifra enorme, grande quantità, tantissimo, moltissimo

Parole derivate

milionario, milionesimo, trilione

Alterati

(diminutivo) milioncino

Varianti