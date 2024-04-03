Marco Polo gli dettò Il Milione in carcere a Genova

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Marco Polo gli dettò Il Milione in carcere a Genova' è 'Rustichello Da Pisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUSTICHELLO DA PISA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Marco Polo gli dettò Il Milione in carcere a Genova" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Marco Polo gli dettò Il Milione in carcere a Genova". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Rustichello Da Pisa? Rustichello da Pisa, scrittore e possibile amanuense, è noto per aver trascritto le memorie di Marco Polo durante la prigionia a Genova. Questa opera, conosciuta come Il Milione, rappresenta una delle testimonianze più importanti delle esplorazioni e delle culture orientali del XIII secolo. La sua collaborazione con Polo ha permesso di conservare dettagli di viaggi e avventure che altrimenti sarebbero andati perduti nel tempo. La relazione tra i due ha arricchito significativamente la letteratura di viaggio dell'epoca.

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Marco Polo gli dettò Il Milione in carcere a Genova nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Rustichello Da Pisa

In presenza della definizione "Marco Polo gli dettò Il Milione in carcere a Genova", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Marco Polo gli dettò Il Milione in carcere a Genova" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Rustichello Da Pisa:

R Roma U Udine S Savona T Torino I Imola C Como H Hotel E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto D Domodossola A Ancona P Padova I Imola S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Marco Polo gli dettò Il Milione in carcere a Genova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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