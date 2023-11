La definizione e la soluzione di: Una cifra da ex miliardari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MILIONE

Significato/Curiosita : Una cifra da ex miliardari

Persona nella lista dei primi 30 miliardari con meno di 40 anni. la lista del 5 aprile 2023 include 2.640 miliardari con un valore di ricchezza totale... Il milione (1 000 000 o 106) è il numero naturale dopo il 999 999 e prima del 1 000 001. Nel Sistema internazionale di unità di misura, il prefisso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

