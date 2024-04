La definizione e la soluzione di 7 lettere: Confina con la Lorena. ALSAZIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Nome proprio

Significato e Curiosità su: L'Alsazia (in francese Alsace, IPA: [al.zas] ; in alsaziano: ’s Elsass, ['lss]; in tedesco Elsass, vetusto anche Elsaß, ['lzas] ), formalmente Collettività europea d'Alsazia (in francese Collectivité européenne d'Alsace), è una regione storico-culturale e collettività territoriale a statuto speciale della Francia. L'attuale collettività territoriale è nata il 1º gennaio 2021 dalla fusione dei due dipartimenti dell'Alto e del Basso Reno. Essa copre il territorio dell'ex regione di Alsazia, che è esistita come regione autonoma dal 2 marzo 1982 al 1º gennaio 2016, quando è confluita nella regione Grande Est. L'Alsazia è situata sul confine ...

Alsazia ( approfondimento) f

(toponimo) (storia) (geografia) regione storica della Francia nordorientale

Sillabazione

Al | sà | zia

Pronuncia

IPA: /al'sattsja





Etimologia / Derivazione

Deriva dal tedesco antico Elisaz dominio straniero