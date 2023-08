Lo Stato con le Bocche di Cattaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato con le Bocche di Cattaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MONTENEGRO

Significato/Curiosità : Lo Stato con le Bocche di Cattaro

Lo Stato dei Montenegro, situato nei Balcani occidentali, ospita uno dei gioielli naturali più affascinanti: le Bocche di Cattaro. Questo spettacolare fiordo, conosciuto anche come Bocche di Kotor, offre un paesaggio mozzafiato composto da imponenti montagne che si stagliano sulle acque blu cobalto dell'Adriatico. La regione è ricca di storia e cultura, con incantevoli cittadine medievali come Kotor, Perast e Herceg Novi che punteggiano la costa. Patrimonio dell'UNESCO, le Bocche di Cattaro attraggono turisti con la loro combinazione di bellezze naturali e architettoniche, offrendo opportunità per esplorare antiche fortezze, monasteri e stradine acciottolate, incorniciate da panorami indimenticabili.

