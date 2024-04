La Soluzione ♚ Carlo Martello vi sconfisse gli arabi

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : POITIERS

Curiosità su Carlo martello vi sconfisse gli arabi: Cercando il principe angioino di napoli (1271-1295), vedi carlo martello d'angiò. carlo, detto martello (carolus martellus o carolus tudes, in alcuni cronisti... Poitiers (pronuncia francese [pwa'tje], in pittavino-santongese Potchiers, in occitano Peitieus, in italiano arcaico Poitieri) è una città della Francia centrale di 91 345 abitanti, sul fiume Clain, prefettura (capoluogo) del dipartimento della Vienne nella regione della Nuova Aquitania. I suoi abitanti, come quelli del Poitou sono chiamati Poitevins o, nella forma arcaica, Pictaviens. Il motto della città è: Sainte, saine et savante (in italiano: Santa, sana e sapiente).

