Un artigiano che lavora il legno - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : FALEGNAME

Significato/Curiosita : Un artigiano che lavora il legno

Di riferimento. un falegname è un artigiano che lavora il legno per fabbricare o riparare mobili e infissi. l'attività di tale artigiano è detta falegnameria... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «falegname» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul falegname enciclopedia del bricolage, un elenco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

