La definizione e la soluzione di: Albero che sosteneva le viti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Curiosità su: Mostrato che gli etruschi non sono arrivati dall'anatolia, come invece sosteneva erodoto, ma erano una popolazione autoctona italica, come sosteneva dionigi...

olmo ( approfondimento) m sing (pl.: olmi)

(botanica) albero a foglie decidue appartenente alla famiglia delle Ulmacee (araldica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ól | mo

Pronuncia

IPA: /'olmo/

Etimologia / Derivazione

dal latino ulmus

Parole derivate