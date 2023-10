Il laboratorio con le seghe e le pialle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il laboratorio con le seghe e le pialle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FALEGNAMERIA

Significato/Curiosita : Il laboratorio con le seghe e le pialle

Inchiodatrici ecc...); in piccoli laboratori o a livello hobbistico sega circolare, pialle e toupie possono essere sostituite con una particolare macchina utensile... Artigiano è detta falegnameria. bisogna distinguere tra le tecniche tradizionali, nelle quali si usano attrezzi manuali, e la falegnameria moderna, intesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il laboratorio con le seghe e le pialle : laboratorio; seghe; pialle; Il laboratorio delle api; laboratorio d artista; Si bombardano in laboratorio ; laboratorio di moda o di arte fra; Unire più elementi in laboratorio ; Contiene i campioni in laboratorio ; Il laboratorio del sarto; Lavorano con seghe e accette; Deposito annesso alla seghe ria; Vi crescono alberi con foglie ovate e seghe ttate; seghe tto del falegname; Taglia precisamente il legno: seghe tto da __; Hanno foglie ovali e seghe ttate; Ha foglie seghe ttate;

