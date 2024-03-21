È vicina a Positano

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È vicina a Positano' è 'Amalfi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMALFI

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Perché la soluzione è Amalfi? Amalfi è una suggestiva località situata lungo la costa meridionale della Campania, famosa per il suo pittoresco porto e le sue affascinanti vie storiche. Questa cittadina si trova a breve distanza da Positano, un’altra perla del territorio, e insieme formano un insieme di paesaggi mozzafiato che attirano visitatori da tutto il mondo. Amalfi si distingue per il suo patrimonio culturale, le chiese antiche e la produzione di limoncello, conservando un fascino unico che incanta chi la visita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È vicina a Positano". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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È vicina a Positano nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Amalfi

Se la definizione "È vicina a Positano" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È vicina a Positano" conferma che la soluzione 'Amalfi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Amalfi

A Ancona M Milano A Ancona L Livorno F Firenze I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È vicina a Positano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Amalfi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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