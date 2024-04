La Soluzione ♚ Lo ha ogni cosa fatta La definizione e la soluzione di 4 lettere: Lo ha ogni cosa fatta. CAPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo ha ogni cosa fatta: Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su capo ( approfondimento) m sing (pl.: capi) (biologia) (anatomia) (fisiologia) testa; in particolare, negli esseri umani, indica la regione posteriore e superiore della stessa formata dalle ossa del cranio e che racchiude l'encefalo (anatomia) , (zoologia) la parte più frontale del corpo di un animale; negli invertebrati (e in particolare negli insetti) identifica la prima regione morfologica del corpo (le altre due sono il torace e l'addome) che include gli occhi, l'apparato boccale e le antenne chi è a alla guida di un'azienda, organizzazione o ente, anche con compiti dirigenziali (storia) (politica) (diritto) (economia) chi rappresenta, dirige e coordina un'organizzazione capo di Stato : primo rappresentante politico e processuale di uno stato, i cui compiti principali sono l'approvazione definitiva delle leggi proposte in parlamento e il comando supremo delle forze armate e dell'ordine

: primo rappresentante politico e processuale di uno stato, i cui compiti principali sono l'approvazione definitiva delle leggi proposte in parlamento e il comando supremo delle forze armate e dell'ordine capo politico: dirigente di un partito o di un movimento politici (geografia) promontorio che si protende nel mare; punto estremo di una penisola o di un continente (araldica) pezza onorevole (di primo ordine) che occupa orizzontalmente la parte superiore dello scudo ed è delimitata da una linea orizzontale (per estensione) (gergale) in un gruppo di persone, è punto di riferimento anche per decisioni su come comportarsi e come agire e talvolta per quali valori in cui credere e/o quali discussioni affrontare Sillabazione cà | po Pronuncia Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino caput ovvero "capo" Citazione Sinonimi testa

( scherzoso ) zucca

zucca ( senso figurato ) cervello, mente, intelletto

cervello, mente, intelletto dirigente, presidente, responsabile, direttore, superiore, leader, organizzatore, gerente, boss, maestro, principale

chef

(raro) primario, caposala

primario, caposala estremità, punto estremo, cima, parte superiore, principio, inizio, fine, origine, vertice

( senso figurato ) bandolo

bandolo capitano, comandante, condottiero

guida, leader

(di oggetto, indumento) articolo, esemplare, unità, oggetto, pezzo, prodotto

(geografia) vetta, sporgenza, promontorio, punta Contrari subalterno, dipendente Parole derivate appoggiacapo, capare, capeggiare, capobranco, capocenturia, capoccia, capocciata, capocciona, capocronaca, capodanno, capofitto, capogiro, capogruppo, capoclasse, capolista, capoluogo, capomastro, capoparto, caporello, caporeparto, caporione, caposala, caposaldo, caposcuola, caposquadra, capostazione, capostipite, capotavola, capotribù, capoturno, capotreno, copricapo, rompicapo Termini correlati occopite, occipitale Proverbi e modi di dire fra capo e collo :improvvisamente

:improvvisamente da capo a piedi Alterati ( diminutivo ) capino, capetto

capino, capetto ( accrescitivo ) capone

capone (peggiorativo) capaccio Altre Definizioni con capo; ogni; cosa; fatta; Sono note le sue statuine; Cetacei dall enorme testa; L uccellino che canta ogni ora; Ogni lasciata è persa; Cosa di poco conto; Cosa del tempo passato; Protesta fatta stando seduti; Fatta al caso; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo ha ogni cosa fatta

CAPO

C

A

P

O

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Lo ha ogni cosa fatta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.