La Soluzione ♚ Può essere parabolica

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere parabolica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANTENNA

Curiosità su Puo essere parabolica: Differenziale alle derivate parziali parabolica è un tipo di equazione differenziale alle derivate parziali (edp) che può essere usata per descrivere diversi... Un'antenna, nelle telecomunicazioni, è un dispositivo elettrico atto a trasmettere e/o ricevere onde elettromagnetiche. Il loro utilizzo è diffuso nei ponti radio, nelle radiocomunicazioni dedicate (es. navigazione aerea e navale, walkie-talkie ecc.), nelle reti wireless su terminali utenti e stazioni radio base (WLAN, reti cellulari ecc.), nelle infrastrutture di radiodiffusione e telediffusione sia terrestri che satellitari, in tutte le applicazioni di telerilevamento a sensori attivi e nelle applicazioni radar.

