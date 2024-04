La Soluzione ♚ Localizzatore di ostacoli La definizione e la soluzione di 5 lettere: Localizzatore di ostacoli. RADAR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Localizzatore di ostacoli: Acustici e calcoli di previsione della portata) nel localizzatore: comando per l'emissione degli impulsi acustici nel localizzatore: generazione degli... Il radar (acronimo dell'inglese «radio detection and ranging», in italiano: "radiorilevamento e misurazione di distanza") è un sistema che utilizza onde elettromagnetiche appartenenti allo spettro delle onde radio o microonde per il rilevamento e la determinazione (in un certo sistema di riferimento) della posizione (coordinate in distanza, altezza e azimuth) ed eventualmente della velocità di oggetti (bersagli, target) sia fissi che mobili, ... Altre Definizioni con radar; localizzatore; ostacoli; Consente il volo cieco; Consegnare un colpevole a un altro Stato; Gli ostacoli abbreviati; Gioco divertente formato da un percorso a ostacoli;

La risposta a Localizzatore di ostacoli

RADAR

R

A

D

A

R

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Localizzatore di ostacoli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.