La Soluzione ♚ Il tecnico della parabolica La definizione e la soluzione di 10 lettere: Il tecnico della parabolica. ANTENNISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il tecnico della parabolica: Sostantivo antennista m (professione) (elettronica) (tecnologia) operaio specializzato nell'installazione e manutenzione delle antenne televisive e nel cablaggio necessario Sillabazione an | ten | nì | sta Pronuncia Etimologia / Derivazione da antenna più il suffisso -ista Altre Definizioni con antennista; tecnico; parabolica; Tecnico che sale sui tetti; Il tecnico le ha vicine; La sigla di un istituto tecnico; Un tecnico tipografico; Ha l antenna parabolica; È anche parabolica;

