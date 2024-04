La Soluzione ♚ Percorribile da autocarri La definizione e la soluzione di 11 lettere: Percorribile da autocarri. CAMIONABILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Percorribile da autocarri: Armando Diaz (Napoli, 5 dicembre 1861 – Roma, 29 febbraio 1928) è stato un generale italiano, capo di stato maggiore del Regio Esercito durante la prima guerra mondiale. Creato duca della Vittoria alla fine del conflitto, poi è stato anche ministro della guerra e maresciallo d'Italia. Nominato capo di stato maggiore dell'Esercito Italiano, durante la prima guerra mondiale, riuscì a fermare l'avanzata austro-ungarica lungo il fiume Piave nella prima battaglia del Monte Grappa. Nel giugno 1918 condusse le forze italiane a una grande vittoria nella seconda battaglia del Piave e pochi mesi dopo ottenne la vittoria decisiva nella battaglia di ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Armando Diaz (Napoli, 5 dicembre 1861 – Roma, 29 febbraio 1928) è stato un generale italiano, capo di stato maggiore del Regio Esercito durante la prima guerra mondiale. Creato duca della Vittoria alla fine del conflitto, poi è stato anche ministro della guerra e maresciallo d'Italia. Nominato capo di stato maggiore dell'Esercito Italiano, durante la prima guerra mondiale, riuscì a fermare l'avanzata austro-ungarica lungo il fiume Piave nella prima battaglia del Monte Grappa. Nel giugno 1918 condusse le forze italiane a una grande vittoria nella seconda battaglia del Piave e pochi mesi dopo ottenne la vittoria decisiva nella battaglia di ... camionabili m e f plurale di camionabile Sillabazione ca | mio | nà | bi | li Etimologia / Derivazione vedi camionabile Altre Definizioni con camionabile; percorribile; autocarri; È ribaltabile in certi autocarri; Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Percorribile da autocarri

CAMIONABILE

C

A

M

I

O

N

A

B

I

L

E

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Percorribile da autocarri' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.