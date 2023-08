Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SPANDISABBIA

Significato/Curiosita : Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade

Collaborazione con l'associazione torinese tram storici (atts), e un tram bdisabbia (non presenti nell'elenco sottostante). la flotta storica consta di 15... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

