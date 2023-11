La definizione e la soluzione di: Il lago della Scozia con un famoso mostro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Il lago della scozia con un famoso mostro

Ness, in scozia. non esiste alcuna prova dell'esistenza del cosiddetto "mostro" e, nonostante lo svolgimento di ricerche scientifiche nel lago, tutti i... Il mostro di Loch Ness (in lingua inglese: Loch Ness Monster, in gaelico scozzese: Uilebheist Loch Nis), familiarmente Nessie, è la creatura che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

