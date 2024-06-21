Ha un famoso ponte sul Brenta

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha un famoso ponte sul Brenta' è 'Bassano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASSANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha un famoso ponte sul Brenta" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha un famoso ponte sul Brenta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Bassano? BASSANO è una città che si distingue per il suo celebre ponte sul fiume Brenta, simbolo di importanza storica e architettonica. Questo ponte rappresenta un elemento caratteristico del paesaggio urbano, testimone di secoli di storia e sviluppo della zona. La presenza di questa struttura ha contribuito a definire l'identità della città, fungendo da punto di riferimento e di collegamento tra diverse parti del territorio. La sua presenza rende BASSANO riconoscibile e amata da visitatori e residenti.

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Ha un famoso ponte sul Brenta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bassano

Se la definizione "Ha un famoso ponte sul Brenta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha un famoso ponte sul Brenta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bassano:

B Bologna A Ancona S Savona S Savona A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha un famoso ponte sul Brenta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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