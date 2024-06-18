La capitale della Nuova Scozia in Canada

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La capitale della Nuova Scozia in Canada' è 'Halifax'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HALIFAX

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La capitale della Nuova Scozia in Canada" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale della Nuova Scozia in Canada". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Halifax? Halifax è una città importante nel Canada orientale, conosciuta per il suo porto e la sua storia marittima. È il centro amministrativo e culturale della regione della Nuova Scozia. La città ospita numerose università, musei e eventi che attirano visitatori da tutto il mondo. La sua posizione strategica sul mare l'ha resa un punto nevralgico per il commercio e la difesa nel corso dei secoli.

Se la definizione "La capitale della Nuova Scozia in Canada" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale della Nuova Scozia in Canada" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Halifax:

H Hotel A Ancona L Livorno I Imola F Firenze A Ancona X Xeres

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale della Nuova Scozia in Canada" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

