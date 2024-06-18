Stato americano sotto al Kentucky

SOLUZIONE: TENNESSEE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stato americano sotto al Kentucky" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stato americano sotto al Kentucky". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tennessee? Il Tennessee è uno stato degli Stati Uniti situato a sud-est del paese, confinante con il Kentucky a nord. È noto per le sue montagne, il fiume Tennessee e la ricca tradizione musicale. La regione offre paesaggi vari e un patrimonio culturale molto vivo. Il nome deriva da una parola dei nativi americani, che riflette la storia antica e il legame con le origini della zona.

La soluzione associata alla definizione "Stato americano sotto al Kentucky" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stato americano sotto al Kentucky" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tennessee:

T Torino E Empoli N Napoli N Napoli E Empoli S Savona S Savona E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stato americano sotto al Kentucky" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

