La Soluzione ♚ La fibra del filo di Scozia La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COTONE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COTONE

Significato della soluzione per: La fibra del filo di scozia Il cotone è una fibra tessile, ricavata dalla bambagia che avvolge i semi delle piante del genere Gossypium. La sua tessitura ha origine nella preistoria: frammenti di tessuto di cotone risalenti al V millennio a.C. sono stati rinvenuti nella Civiltà della valle dell'Indo. Sebbene sia quindi coltivato fin dall'antichità selezionandosi in varietà più produttive, è stata l'invenzione nel 1793 della sgranatrice di cotone a macchina a ridurne i costi di produzione, portandolo all'uso diffuso. Italiano: Sostantivo: cotone ( approfondimento) m sing . (botanica) nome comune del Gossypium, pianta delle malvacee. (estensivo) (tessile) la fibra ottenuta dalla bambagia proveniente dall'omonima pianta. (estensivo) (tessile) il filo che si ottiene dall'omonima fibra. (estensivo) (tessile) i tessuti preparati con l'omonimo filo. Sillabazione: co | tó | ne. Etimologia / Derivazione: dall’arabo quun .

Altre Definizioni con cotone; fibra; filo; scozia;