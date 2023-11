La definizione e la soluzione di: Così è la dieta a base di brodo o latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

di riferimento. il ramen ( ramen, pron. [äme]) è un tipico piatto giapponese a base di spaghetti di frumento serviti in brodo di carne e/o pesce... Il liquido è uno degli stati della materia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

